Якщо протікає бачок унітазу: цей трюк з окропом за 5 хвилин вирішить проблему

Спочатку протікання може бути незначним, однак не варто затягувати до критичного моменту, адже цю проблему досить легко вирішити самостійно.

Насправді, поломку бачка нескладно виправити, лише необхідно знати її причину. Розповідаємо, що треба зробити, щоб вирішити проблему протікання бачка унітазу.

Що робити, якщо тече бачок унітазу: корисні поради

Прокладка. Перед тим, як усувати проблему, треба переконатися, що причина в прокладці. Необхідно зняти кришку й перевірити рівень води у бачку. Якщо він низький, то проблема в прокладці, яка з часом деформується, тому не прилягає щільно до зливного отвору. Сантехніки говорять, що таку проблему можна вирішити самостійно, не звертаючись за кваліфікованою допомогою. Треба просто перекрити воду, повернути механізм зливу проти стрілки годинника, щоб повністю витягнути конструкцію. Потім необхідно зняти прокладку, добре промити та відчистити від вапняного нальоту, щоб на ній нічого не було. Опісля покладіть її в ємність і залийте на 5 хвилин окропом. Гаряча вода відновить еластичність гуми. Потім встановіть прокладку на місце, закрутіть механізм, який було витягнуто, за годинниковою стрілкою і перевірте, чи не протікає вода.

Перед тим, як усувати проблему, треба переконатися, що причина в прокладці. Необхідно зняти кришку й перевірити рівень води у бачку. Якщо він низький, то проблема в прокладці, яка з часом деформується, тому не прилягає щільно до зливного отвору. Сантехніки говорять, що таку проблему можна вирішити самостійно, не звертаючись за кваліфікованою допомогою. Треба просто перекрити воду, повернути механізм зливу проти стрілки годинника, щоб повністю витягнути конструкцію. Потім необхідно зняти прокладку, добре промити та відчистити від вапняного нальоту, щоб на ній нічого не було. Опісля покладіть її в ємність і залийте на 5 хвилин окропом. Гаряча вода відновить еластичність гуми. Потім встановіть прокладку на місце, закрутіть механізм, який було витягнуто, за годинниковою стрілкою і перевірте, чи не протікає вода. Проблема з клапаном. З часом клапан заслінки може пошкодитися чи деформуватися, тому вода просочуватиметься до унітазу. Щоб перевірити, чи не пошкоджено клапан, спустіть воду й подивіться, чи не витікає вона під час повторного набирання до унітазу. Такий клапан можна придбати в інтернеті, на ринку чи в будь-якому магазині, його легко замінити самостійно.

Якщо нічого не допомогло, то проблема може бути в самому зливному механізмові. У такому випадку сантехніки рекомендують все ж таки викликати майстра, щоб швидко вирішити проблему.

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