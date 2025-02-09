Навіщо класти лимон у мікрохвильовку: цей лайфгак вирішить популярну проблему

Для тих, хто хоче швидко й без зайвого клопоту очистити мікрохвильову піч, експерти рекомендують застосовувати лимон.

Розповідаємо, як швидко відчистити жирний наліт, застарілий бруд і позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці за допомогою цитруса.

Як почистити мікрохвильовку від жиру та бруду за кілька хвилин

Щоб скористатися таким методом, візьміть глибоку ємність, яку можна ставити у мікрохвильову піч. Насипте пів літра води і покладіть туди порізаний на шматки лимон. Поставте миску до мікрохвильовки й увімкніть на повну потужність на 3 хвилини. Потім, як завершиться програма, залиште дверцята відчиненими, щоб вийшла пара.

Як вийде пара, дістаньте ємність і протріть внутрішні стінки мікрохвильовки вологою тканиною чи губкою. Лимонна кислота зробить свою справу, вона розм’якшить застарілі забруднення й усуне всі неприємні запахи. Якщо з першого разу повністю відмити мікрохвильовку не вдалося, повторіть процес очищення ще раз.

Як ще можна почистити мікрохвильовку народним способом

Швидко та якісно відчистити мікрохвильову піч допоможе содовий розчин.

Візьміть миску чи іншу ємність, яку можна ставити до мікрохвильовки, та наполовину заповніть її водою.

Додайте три столові ложки звичайної харчової соди і добре розмішайте.

Треба, щоб сода повністю розчинилася, інакше якісного ефекту очищення не буде.

Поставте миску з розчином у мікрохвильовку та увімкніть на повну потужність на 5 хвилин.

Після того, як вийде час, відчиніть дверцята і дайте парові вийти.

Витріть внутрішні поверхні вологою ганчіркою. Якщо з першого разу не всі забруднення піддаються чищенню з першого разу, то процедуру можна повторити.

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