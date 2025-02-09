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Навіщо класти лимон у мікрохвильовку: цей лайфгак вирішить популярну проблему

Навіщо класти лимон у мікрохвильовку: цей лайфгак вирішить популярну проблему

Як почистити мікрохвильовку / Фото: Freepik

Для тих, хто хоче швидко й без зайвого клопоту очистити мікрохвильову піч, експерти рекомендують застосовувати лимон.

Розповідаємо, як швидко відчистити жирний наліт, застарілий бруд і позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці за допомогою цитруса.

Як почистити мікрохвильовку від жиру та бруду за кілька хвилин

Щоб скористатися таким методом, візьміть глибоку ємність, яку можна ставити у мікрохвильову піч. Насипте пів літра води і покладіть туди порізаний на шматки лимон. Поставте миску до мікрохвильовки й увімкніть на повну потужність на 3 хвилини. Потім, як завершиться програма, залиште дверцята відчиненими, щоб вийшла пара.

Як вийде пара, дістаньте ємність і протріть внутрішні стінки мікрохвильовки вологою тканиною чи губкою. Лимонна кислота зробить свою справу, вона розм’якшить застарілі забруднення й усуне всі неприємні запахи. Якщо з першого разу повністю відмити мікрохвильовку не вдалося, повторіть процес очищення ще раз.

Як ще можна почистити мікрохвильовку народним способом

Швидко та якісно відчистити мікрохвильову піч допоможе содовий розчин.

  • Візьміть миску чи іншу ємність, яку можна ставити до мікрохвильовки, та наполовину заповніть її водою.
  • Додайте три столові ложки звичайної харчової соди і добре розмішайте.
  • Треба, щоб сода повністю розчинилася, інакше якісного ефекту очищення не буде.
  • Поставте миску з розчином у мікрохвильовку та увімкніть на повну потужність на 5 хвилин.  
  • Після того, як вийде час, відчиніть дверцята і дайте парові вийти.
  • Витріть внутрішні поверхні вологою ганчіркою. Якщо з першого разу не всі забруднення піддаються чищенню з першого разу, то процедуру можна повторити.

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