Навіщо класти лимон у мікрохвильовку: цей лайфгак вирішить популярну проблему

Для тих, хто хоче швидко й без зайвого клопоту очистити мікрохвильову піч, експерти рекомендують застосовувати лимон.
Розповідаємо, як швидко відчистити жирний наліт, застарілий бруд і позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці за допомогою цитруса.
Як почистити мікрохвильовку від жиру та бруду за кілька хвилин
Щоб скористатися таким методом, візьміть глибоку ємність, яку можна ставити у мікрохвильову піч. Насипте пів літра води і покладіть туди порізаний на шматки лимон. Поставте миску до мікрохвильовки й увімкніть на повну потужність на 3 хвилини. Потім, як завершиться програма, залиште дверцята відчиненими, щоб вийшла пара.
Як вийде пара, дістаньте ємність і протріть внутрішні стінки мікрохвильовки вологою тканиною чи губкою. Лимонна кислота зробить свою справу, вона розм’якшить застарілі забруднення й усуне всі неприємні запахи. Якщо з першого разу повністю відмити мікрохвильовку не вдалося, повторіть процес очищення ще раз.
Як ще можна почистити мікрохвильовку народним способом
Швидко та якісно відчистити мікрохвильову піч допоможе содовий розчин.
- Візьміть миску чи іншу ємність, яку можна ставити до мікрохвильовки, та наполовину заповніть її водою.
- Додайте три столові ложки звичайної харчової соди і добре розмішайте.
- Треба, щоб сода повністю розчинилася, інакше якісного ефекту очищення не буде.
- Поставте миску з розчином у мікрохвильовку та увімкніть на повну потужність на 5 хвилин.
- Після того, як вийде час, відчиніть дверцята і дайте парові вийти.
- Витріть внутрішні поверхні вологою ганчіркою. Якщо з першого разу не всі забруднення піддаються чищенню з першого разу, то процедуру можна повторити.
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