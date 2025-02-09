Зачем класть лимон в микроволновку: этот лайфхак решит популярную проблему

Для тех, кто хочет быстро и без лишних хлопот очистить микроволновку, эксперты рекомендуют применять лимон.

Рассказываем, как быстро отчистить жирный налет, устаревшую грязь и избавиться от неприятного запаха в микроволновке с помощью цитруса.

Как почистить микроволновку от жира и грязи за несколько минут

Чтобы использовать этот метод, возьмите глубокую емкость, которую можно ставить в микроволновку. Насыпьте пол литра воды и положите туда порезанный на кусочки лимон. Поставьте миску в микроволновку и включите на полную мощность на 3 минуты. Затем, когда программа завершится, оставьте дверцу открытой, чтобы вышел пар.

Когда выйдет пар, достаньте емкость и протрите внутренние стены микроволновки влажной тканью или губкой. Лимонная кислота сделает свое дело, она размягчит устаревшие загрязнения и устранит все неприятные запахи. Если с первого раза полностью отмыть микроволновку не удалось, повторите очистку еще раз.

Как еще можно почистить микроволновку народным способом

Быстро и качественно отчистить микроволновку поможет содовый раствор.

Возьмите миску или другую емкость, которую можно ставить в микроволновку, и наполовину заполните ее водой.

Добавьте три столовых ложки обычной пищевой соды и хорошо размешайте.

Надо, чтобы сода полностью растворилась, иначе качественного эффекта очищения не будет.

Поставьте миску с раствором в микроволновку и включите ее на полную мощность на 5 минут.

После того как выйдет время, откройте дверцу, чтобы вышел пар.

Вытрите внутренние поверхности влажной тряпкой. Если с первого раза не все загрязнения подвергаются чистке с первого раза, процедуру можно повторить.

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