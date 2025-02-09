Генерал США Кларк объяснил ключевую цель Курской операции

Курская операция является частью крупного плана украинских военных.

Об этом сказал в интервью "Суспільне" генерал армии США в отставке, бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

"Если Украина будет вынуждена отступить оттуда (Курщина – ред.), это не даст никаких дополнительных рычагов на переговорах. Поэтому лучше оставаться там. Украина зашла так, как смогла, захватила территорию в слабом месте российской обороны. Она не смогла дойти до крупных заводов, захватить тот же Курск. И не смогла оттянуть достаточное количество российских сил на это направление", - сказал он.

По мнению генерала, это в любом случае потенциальный рычаг давления на переговорах.

"Так что это была удачная операция", — добавил Кларк.

Напомним, на днях ВСУ пошли в новое наступление на Курщине. В настоящее время на территории РФ продолжаются маневренные боевые действия.

Аналитики ISW убеждены, что Кремль будет пытаться вернуть под контроль территорию в области, захваченной украинскими войсками, и остановить продвижение ВСУ вглубь России. Это ведь станет стратегическим ударом по многолетним усилиям российского диктатора Владимира Путина, направленных на закрепление наследия российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения.

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