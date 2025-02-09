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Генерал США Кларк пояснив ключову мету Курської операції

Генерал США Кларк пояснив ключову мету Курської операції

Бої на Курщині тривають / Фото: Getty Images

Наступ ЗСУ мав стратегічне значення та допоміг не допустити просування окупаційних військ.

Курська операція є частиною великого плану українських військових.

Про це сказав в інтерв’ю "Суспільному" генерал армії США у відставці, колишній командувач  Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

"Якщо Україна буде змушена відступити звідти (Курщина - ред), це не дасть жодних додаткових важелів на переговорах. Тому краще залишатися там. Україна зайшла так, як змогла, захопила територію в слабкому місці російської оборони. Вона не змогла дійти до великих заводів, захопити той же Курськ. І не змогла відтягнути достатньо російських сил на цей напрямок", - сказав він.

На думку генерала, це в будь-якому разі потенційний важіль тиску на переговорах. 

"Тож це була вдала операція", - додав Кларк.

Нагадаємо, днями ЗСУ пішли в новий наступ на КурщиніНаразі на території РФ тривають маневренні бойові дії.

Аналітики ISW переконані, що Кремль намагатиметься повернути під контроль територію в області, яку захопили українські війська, та зупинити просування ЗСУ вглиб Росії. Адже це стане стратегічним ударом по багаторічних зусиллях російського диктатора Володимира Путіна, спрямованих на закріплення спадщини російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.

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