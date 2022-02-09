20-та річниця: як королева Єлизавета II повідомила про смерть своєї сестри принцеси Маргарет

Сьогодні виповнюється рівно 20 років від дня смерті принцеси Маргарет – молодшої сестри королеви Єлизавети ІІ.

Згадуємо, як королева Єлизавета II випустила в день смерті своєї сестри повідомлення. Принцеса померла 9 лютого 2002 року, їй був 71 рік.

Принцеса Маргарет / Associated Press

Того дня Букінгемський палац заявив: "Королева з глибоким сумом попросила негайно зробити таке оголошення.

"Її дорога сестра, принцеса Маргарет, мирно померла уві сні сьогодні вранці о 6:30 ранку в лікарні короля Едуарда VII. Її діти, лорд Лінлі та леді Сара Чатто, були поряд з нею. Вчора вдень принцеса Маргарет перенесла ще один інсульт. Вночі у неї виникли проблеми з серцем, і її доставили з Кенсінгтонського палацу до лікарні короля Едуарда VII о 2:30 ночі. Лорд Лінлі і леді Сара були з нею, і королева була повністю поінформована протягом Всієї ночі", - йшлося у заяві. .

Принцеса Маргарет та королева Єлизавета II / Associated Press

Принцеса Маргарет померла лише через три дні після 50-річчя від дня смерті її батька короля Георга VI. 15 лютого 2002 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулася приватна панахида для сім'ї та друзів, а у квітні 2002 року – державна поминальна служба у Вестмінстерському абатстві, повідомляє Hello!

Королева Єлизавета II та принцеса Маргарет / Associated Press

А лише через сім тижнів після смерті її молодшої сестри королева зазнала ще більшого душевного болю, коли 30 березня 2002 року у віці 101 року померла королева-мати Єлизавета.

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