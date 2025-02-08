ВСУ пошли в новое наступление на Курщине: эксперт объяснил, как это удалось

На днях украинские Вооруженные силы провели контратаку и продвинулись в Курской области. В настоящее время на территории РФ продолжаются маневренные боевые действия.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Нам там удалось найти слабое место и таким образом продвинуться. Мы будем отталкиваться от того, что сказал Владимир Зеленский — это 2,5 километра. Владимир Зеленский не называл, какие населенные пункты удалось Вооруженным силам Украины занять, но от российских источников звучали две позиции — это Черкасская Конопелька и Фанасеевка", — сказал он.

Россияне признали, что якобы были отбиты в ВСУ "в кредит" некоторые населенные пункты в Курщине. Это также сыграло против войск РФ. В частности, командование РФ поначалу заявило, что они якобы вернули под свой контроль тот или иной населенный пункт. Впрочем, отмечает Попович, на самом деле такого не было в реальности.

"А почему они такое делали? Чтобы получить повышение, получать вознаграждения, получать финансовые плюсы, получать боевые награды и т.д. И, скажем так, главное командование российской армии было уверено, что из тех или иных населенных пунктов ВСУ уже вытеснены, но на самом деле такого не было и наступление произошло", — пояснил войск.

В частности, это стало причиной, что продвижение оказалось внезапным для врага. Ведь оно произошло из тех населенных пунктов, "которые, по отчетам, Российская Федерация уже контролировала".

"Поэтому и такое, знаете, шоковое состояние было немного у россиян, после того, как они узнали, что там происходит это наступление", — добавил он.

Напомним, аналитики Deeep State сообщили, что украинские военные продвинулись на Курщине. В частности, возле Черкасской Конопельки

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