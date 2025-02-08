ХАМАС передал Израилю еще троих заложников: что о них известно

Мужчины пробыли в плену ХАМАС 491 день.

Группировка ХАМАС освободила еще троих израильских заложников. Их пленили во время нападения 7 октября 2023 года.

Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ХАМАС отпустил 52-летнего Эли Шараби, 56-летнего Охада Бен-Ами и 34-летнего Ор Леви передали сначала Красному Кресту. ЦАХАЛ подтвердил, что трое мужчин уже пересекли границу Израиля. Их ждет медицинское освидетельствование.

Мужчины пробыли в плену ХАМАС 491 день.

Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных. Среди них 18 человек были приговорены к пожизненному сроку.

Как пишет The Times of Israel, перед передачей Красному Кресту заложников боевики ХАМАС вывели их на сцену.

"Шокирующие кадры, которые мы увидели сегодня, не останутся без ответа", — заявили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Напомним, 19 января, начало действие соглашения между ХАМАСом и Израилем о прекращении огня. В первый день прошел обмен заложниками. Как сообщал ТСН.ua, ХАМАС освободил трех израильтянок – 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штанбер Хаир

Отметим, Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. План освобождения заложников вступил в силу в воскресенье, 19 января 2025 года. В тот же день ЦАХАЛ начал выходить с юга Сектора Газа.