ХАМАС передав Ізраїлю ще трьох заручників: що про них відомо

Зазначається, що чоловіки пробули у полоні ХАМАС 491 день.

Угрупування ХАМАС звільнило ще трьох ізраїльських заручників. Їх взяли у полон під час нападу 7 жовтня 2023 року.

Про це йдеться у заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

ХАМАС відпустив 52-річного Елі Шарабі, 56-річного Охада Бен-Амі та 34-річного Ор Леві передали спочатку Червоному Хресту. ЦАХАЛ підтвердив, що троє чоловіків вже перетнули кордон Ізраїлю. Їх чекає медичний огляд.

Зазначається, що чоловіки пробули в полоні ХАМАС 491 день.

Натомість Ізраїль має звільнити 183 палестинських в'язнів. Серед них 18 осіб були засуджені до довічного терміну.

Як пише The Times of Israel, перед передачею Червоному Хресту заручників бойовики ХАМАС вивели їх на сцену.

"Шокуючі кадри, які ми побачили сьогодні, не залишаться без відповіді", - заявили в канцелярії прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

Нагадаємо, 19 січня розпочала дію угода між ХАМАСом та Ізраїлем про припинення вогню. У перший день відбувся обмін заручниками. Як повідомляв ТСН.ua, ХАМАС звільнив трьох ізраїльтянок – 24-річну Ромі Гонен, 28-річну Емілі Дамарі та 31-річну Дорон Штанбер Хаір

Зазначимо, Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом про припинення вогню та звільнення заручників у Газі. План звільнення заручників набув чинності в неділю, 19 січня 2025 року. Того самого дня ЦАХАЛ почав виходити з півдня Сектора Гази.