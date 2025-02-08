У Ростові впровадили режим надзвичайної ситуації: що трапилось

У російському місті Ростов-на-Дону 8 лютого запровадили режим надзвичайної ситуації в одному з районів після атаки безпілотників.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар у Telegram

"На засіданні комісії з НС Ростова-на-Дону ухвалено рішення про введення режиму НС на території багатоквартирних будинків, які зазнали пошкоджень сьогодні вночі", - йдеться у повідомленні.

За його словами внаслідок атаки безпілотників пошкоджено вікна та віконні рами у 14 багатоквартирних будинках. На місці працюють рятувальники, а для обігріву евакуйованих мешканців прибули автобуси. Ліцей № 20 підготовлений для розгортання пункту тимчасового розміщення та харчування.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували Ростов-на-Дону через наявність у місті кількох важливих військових об'єктів.

"Вночі був атакований Ростов. У районі Сельмаш були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти", - розповів він.

Коваленко розповів, що у Ростові-на-Дону є два військових аеродроми, один з яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. Також в цьому районі помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400. Крім того, у місті знаходиться штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Ростові пролунало найменше 5 вибухів.

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