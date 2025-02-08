В Ростове ввели режим чрезвычайной ситуации: в чем причина

В российском городе Ростов-на-Дону 8 февраля был введен режим чрезвычайной ситуации в одном из районов после атаки беспилотников.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

"На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате атаки беспилотников повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах. На месте работают спасатели, а для обогрева эвакуированных жителей прибыли автобусы. Лицей №20 подготовлен для развертывания пункта временного размещения и питания.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали Ростов-на-Дону из-за наличия в городе нескольких важных военных объектов.

"Ночью был атакован Ростов. В районе Сельмаша были взрывы, там расположены важные военные объекты", — рассказал он.

Коваленко рассказал, что в Ростове-на-Дону есть два военных аэродрома, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд. Также в этом районе подмечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, в городе находится штаб Южного военного округа РФ, координирующий боевые действия на юге Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ростове прозвучало менее 5 взрывов.

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