О чем может свидетельствовать неприятный запах изо рта: рассказывает эксперт по здоровью кишечника

Резкий "яичный" запах изо рта может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Неприятный запах может біть вызван чем-то более серьезным, нежели просто небрежная гигиена.

Каждый из нас старается максимально избежать неприятного запаха изо рта. Мы отказываемся от определенной пищи и регулярно чистим зубы, кто-то даже носит зубную пасту в сумочке, — это два лучших способа профилактики неприятного дыхания.

Но стоит обратить внимание, если вы долгое время испытываете неприятный запах изо рта, несмотря на все проведенные гигиенические мероприятия, это может свидетельствовать о чем-то другом.

Эксперт по здоровью кишечника Chris Dubberley рассказал читателям Express.co.uk о возможных причинах затяжного несвежего дыхания. К сожалению, это может быть сигналом о серьезных желудочно-кишечных расстройствах.

По словам специалиста, этот "выразительный" запах часто вызван сероводородом — это газ, производимый специфическими бактериями нашего кишечника. Его повышенный уровень может свидетельствовать о таких проблемах, как воспалительные заболевания и синдром раздраженного кишечника. Все это может повредить клетки толстой кишки, вызвать дисбаланс, воспаление и дискомфорт.

Причины возникновения неприятного запаха:

Анаэробные бактерии

Они находятся на задней части языка и в горле, могут вызвать запах, когда расщепляют белки. Если есть проблемы со здоровьем, их активность повышается, бактерии не в состоянии эффективно расщеплять белок, поэтому возникает характерный химический запах изо рта.

Для того чтобы проверить в домашних условиях присутствует он или нет, просто оближите запястье, дайте ему немного подсохнуть, а затем понюхайте. Если присутствует неприятный запах, это может являться признаком высокого уровня сероводорода, что свидетельствует о более глубоких проблемах со здоровьем.

Воспаление кишечника

Основные симптомы воспаления:

Диарея, продолжающаяся более четырех недель;

Боли в животе;

Кровь или прозрачная слизь в кале;

Кровотечение заднего прохода;

Постоянное чувство усталости;

Беспричинная потеря веса.

Если вы наблюдаете у себя такие симптомы, то следует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Если у вас:

Очень сильная боль в животе, которую невозможно терпеть;

Большое или постоянное кровотечение из заднего прохода, окрашивающее воду в туалете, а возможно даже вы видите сгустки крови;

Вы рвёте кровью или калом.

Немедленно вызывайте скорую помощь и не пытайтесь заниматься самолечением. Подобные симптомы могут привести к непоправимым последствиям, даже к смерти.

Раздражение кишечника

Его симптомы:

Спазмы или боли в желудке. Усиливаются после еды;

Вздутие живота;

Диарея;

Запор.

К другим причинам неприятного запаха полости рта можно отнести курение, зубную инфекцию, диабет, заболевания десен, тонзиллит и недостаточное питание.

Читайте также: