На Ростовщині Місцеві фіксують атаку невідомих БпЛА. Попередньо, є влучання.

Про це повідомляють росЗМІ.

На Ростовщині свіжа "бавовна"

Як зауважив губернатор Юрій Слюсар, у Сальську безпілотники пошкодили будівлі локомотивного депо. Внаслідок атаки нібито дістали "незначні ушкодження споруди на території локомотивного депо". Згодом він уточнив, що нібито біля міста збили ще один БПЛА.

Нагадаємо, у четвер, 26 грудня Повітряні Сили ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об'єкту збройних сил РФ в Орловській області.

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