Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін знову зателефонував Алієву через катастрофу азербайджанського літака

Путін знову зателефонував Алієву через катастрофу азербайджанського літака

Президент РФ Володимир Путін / Фото: Associated Press

У Кремлі не повідомили жодних подробиць цієї розмови.

У неділю, 29 грудня, президент РФ Володимир Путін провів ще одну телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої лідери держав продовжили обговорення різних питань, пов'язаних із авіакатастрофою літака Azerbaijan Airlines, який був пошкоджений російською ППО біля Грозного і зазнав катастрофи біля казахстанського міста Актау.

Про розмову двох лідера повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистам. 

Жодних подробиць цієї розмови він не навів.

Заява речника Путіна з'явилася на тлі інтерв'ю Ільхама Алієва телебаченню Азербайджану, в якому він висловив жаль через те, що Росія хотіла "зам'яти питання" щодо причин аварії пасажирського літака.

Алієв, зокрема, заявив, що в перші дні після катастрофи в Азербайджані "не чули від Росії нічого, окрім безглуздих версій": про вибух газового балона, зіткнення зі зграєю птахів тощо.

Це, за його словами, було зроблено для того, щоб замаскувати справжні причини катастрофи. 

"Ми чітко висловили свої вимоги російській стороні... По-перше, російська сторона має вибачитись перед Азербайджаном. По-друге, вона має визнати свою провину. По-третє, вона має покарати винних та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також виплатити компенсацію державі Азербайджану та постраждалим пасажирам та членам екіпажу", – заявив Алієв.

Нагадаємо, напередодні, 28 грудня, Путін уже телефонував Алієву, щоб висловити вибачення перед Азербайджаном за "трагічний інцидент, який стався в повітряному просторі Росії" та висловити співчуття сім'ям загиблих.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація