Путін знову зателефонував Алієву через катастрофу азербайджанського літака

У Кремлі не повідомили жодних подробиць цієї розмови.

У неділю, 29 грудня, президент РФ Володимир Путін провів ще одну телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої лідери держав продовжили обговорення різних питань, пов'язаних із авіакатастрофою літака Azerbaijan Airlines, який був пошкоджений російською ППО біля Грозного і зазнав катастрофи біля казахстанського міста Актау.

Про розмову двох лідера повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистам.

Жодних подробиць цієї розмови він не навів.

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Заява речника Путіна з'явилася на тлі інтерв'ю Ільхама Алієва телебаченню Азербайджану, в якому він висловив жаль через те, що Росія хотіла "зам'яти питання" щодо причин аварії пасажирського літака.

Алієв, зокрема, заявив, що в перші дні після катастрофи в Азербайджані "не чули від Росії нічого, окрім безглуздих версій": про вибух газового балона, зіткнення зі зграєю птахів тощо.

Це, за його словами, було зроблено для того, щоб замаскувати справжні причини катастрофи.

"Ми чітко висловили свої вимоги російській стороні... По-перше, російська сторона має вибачитись перед Азербайджаном. По-друге, вона має визнати свою провину. По-третє, вона має покарати винних та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також виплатити компенсацію державі Азербайджану та постраждалим пасажирам та членам екіпажу", – заявив Алієв.

Нагадаємо, напередодні, 28 грудня, Путін уже телефонував Алієву, щоб висловити вибачення перед Азербайджаном за "трагічний інцидент, який стався в повітряному просторі Росії" та висловити співчуття сім'ям загиблих.

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