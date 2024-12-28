Падіння літака в Казахстані: Туреччина долучиться до розслідування катастрофи

Група експертів вже прибула до Баку.

Уряд Туреччини направив групу експертів для розслідування авіакатастрофи пасажирського літака Азербайджанських авіаліній (AZAL), який розбився у Казахстані під час рейсу Баку-Грозний.

Про це повідомляє TRT Haber.

"Ми призначили слідчу комісію з восьми осіб з Туреччини для розслідування катастрофи пасажирського літака Азербайджанських авіаліній, який розбився поблизу міста Актау в Казахстані під час рейсу Баку-Грозний 25 грудня”, – повідомив міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу.

За його даними, турецькі експерти долучаться до розслідування на прохання Державного агентства цивільної авіації Азербайджану. Вони почнуть роботу 28 грудня в Баку, і працюватимуть у координації з місцевою владою.

Нагадаємо:

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака перебувало 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу "земля — повітря".

Ракету начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

Компанія Azerbaijan Airlines (AZAL) озвучила причину авіатрощі в Казахстані — це "фізичний і технічний зовнішній вплив".

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