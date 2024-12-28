Атака по Миколаєву: стало відомо, що накоїли росіяни

У результаті дронової атаки постраждалих немає.

У ніч проти 28 грудня ППО знищила на Миколаївщині 12 БпЛА типу "Shahed 131/136".

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Близько 01:20 ворог атакував Миколаїв ударними безпілотниками.

"Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа на даху пʼятиповерхового житлового будинку. Поза тим загорілася суха трава на території промислового підприємства. Обидві пожежі вогнеборці оперативно ліквідували. В житловому будинку частково зруйновано дах, вибиті вікна. Постраждалих немає", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 грудня фіксувався запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України. Ударні БпЛА противника заходили з південного напрямку.

Вже вночі, 28 грудня, в Миколаєві пролунали вибухи на тлі дронової атаки.

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