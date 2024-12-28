Уночі дрони масовано атакували Росію: де вибухало

У Росії заявили про нову масовану атаку одразу кількох областей українськими дронами. Влада традиційно відзвітувала про збиття БпЛА.

Про це повідомили у Міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі засобами ППО знищено 56 українських безпілотних літальних апаратів. 11 БпЛА збито над територією Бєлгородської області, 28 - над територією Воронезької області та 17 - над територією Ростовської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада українські дрони атакували Росію. Міноборони РФ повідомило про збиття 70 українських безпілотників, 34 - над Московською областю. Спроба України ударити по Москві, за повідомленнями, була найбільшим нападом на російську столицю від початку вторгнення. Російські чиновники описали атаку як "масштабну" .