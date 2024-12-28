День ангела 28 грудня: кого та як вітати з іменинами

28 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 грудня

28 грудня 2024 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Лаврентія, Марка, Наталію, Ганну, Варвару.

Георгій — давньогрецьке походження, означає "землероб". В дитинстві порядний і добрий. В дорослому віці стає честолюбним, може бути зарозумілим.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добродушний, але може бути запальним. В дорослому віці стає відповідальним, розважливим.

Лаврентій — давньоримське коріння, тлумачиться як "вінчаний лавром". В дитинстві вміє організовувати роботу. В дорослому віці стає справжнім лідером, який веде за собою.

Марк — давньогрецьке походження, означає "молоток". В дитинстві прагне бути кумиром для батьків. В дорослому віці стає рішучим, хоча може бути й невпевненим у собі.

Наталія — латинське ім'я, перекладається як "рідна". В дитинстві часто буває душею компанії. В дорослому віці стає вірною, турботливою, особливо по відношенню до партнера.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "добра воля". В дитинстві доброзичлива і працьовита. В дорослому віці стає обожнює дітей, ставиться до інших так, як вони цього заслуговують.

Варвара — давньогрецьке походження, означає "іноземка". В дитинстві тверда і незалежна. В дорослому віці стає примхливою, владною, але неквапливою.

День ангела 28 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і направляє до світла і радості. Бажаю тобі міцного здоров’я, душевного спокою та тепла в серці. Нехай життя буде наповнене благословеннями та щастям!

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З Днем ангела, дорогий друже! Нехай цей день наповнить твоє серце радістю, а душу — світлом. Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди захищав тебе від бід, допомагав у важливих справах і завжди направляв на шлях добра. Щастя тобі, удачі та Божої благодаті!

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У твій День ангела хочу побажати тобі безмежної радості та гармонії! Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю, підтримкою близьких і незабутніми моментами. Нехай твій ангел завжди буде поруч і допомагає тобі у всіх життєвих ситуаціях. Щастя і миру твоєму дому!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе до світлих горизонтів, дарує натхнення і сили для нових звершень. Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі у всіх починаннях і щирої віри, яка завжди допомагає у житті. Нехай цей день принесе лише позитив і теплі емоції!

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Вітаю тебе з твоїм особливим днем — Днем ангела! Нехай твоє життя буде таким же світлим, як крило твого охоронця, і наповненим щасливими моментами. Бажаю, щоб усе задумане здійснювалося, а доброта і віра ніколи не покидали твого серця. Радості, любові та миру тобі!

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