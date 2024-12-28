Як сьогодні зміниться погода: синоптики оновили прогноз

У суботу очікуються опади та ожеледь.

У суботу, 28 грудня, в Україні істотних опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє "Український гідрометеоцентр".

За даними синоптиків, у західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях очікується туман, слабка ожеледь. На заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер буде переважно північний, 3-8 м/с. Температура повітря -2... +3℃.

На Київщині та в столиці прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів. По області місцями буде туман. Вітер очікується північний, 3-8 м/с.

Температура повітря по області -2... +3℃, у Києві вдень +1... +3℃.

Раніше синоптики попередили, що до України йдуть 20-градусні морози. Як і коли зміниться погода - читайте у новині.

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