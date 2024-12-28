Как изменится погода: синоптики обновили прогноз

В субботу ожидаются осадки и гололедица.

В субботу, 28 декабря, в Украине существенные осадки синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает "Украинский гидрометеоцентр".

По данным синоптиков, в западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях ожидается туман, слабый гололед. На западе страны на дорогах местами гололедица.

Ветер будет преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура воздуха -2...+3℃.

В Киевской области и в столице прогнозируют облачную погоду, без существенных осадков. По области местами будет туман. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области -2...+3℃, в Киеве днем +1...+3℃.

Ранее синоптики предупредили, что в Украину идут 20-градусные морозы. Как и когда изменится погода – читайте в новости.

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