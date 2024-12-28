Ночью дроны массированно атаковали Россию: где взрывалось

Оккупанты говорят, что сбили все ударные беспилотники.

В России заявили о новой массированной атаке сразу нескольких областей украинскими дронами. Власти традиционно отчитались о сбитии БпЛА.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение минувшей ночи средствами ПВО уничтожено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БпЛА сбито над территорией Белгородской области, 28 — над территорией Воронежской области и 17 — над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября украинские дроны атаковали Россию. Минобороны РФ сообщило о сбитии 70 украинских беспилотников, 34 – над Московской областью. Попытка Украины ударить по Москве, по сообщениям, была самым большим нападением на российскую столицу с начала вторжения. Российские чиновники описали атаку как "масштабную".