ХАМАС звільнив ізраїльських заручників: що про них відомо

Офіційного підтвердження від ізраїльської влади наразі немає, однак Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вертольоти ВПС вже готові оперативно забрати звільнених заручниць із сектора Газа.

ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць — Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорону Штайнбрехер — представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста в районі коридору Нецарім.

Цю інформацію повідомляє The Times of Israel.

Офіційного підтвердження від ізраїльської влади наразі немає, однак Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вертольоти ВПС вже готові оперативно забрати звільнених заручниць із сектора Газа. Після первинної перевірки на військовому об’єкті їх доставлять до лікарень. Родичі передали особисті речі, які чекають на звільнених у гелікоптерах.

Кого звільнили?

• Емілі Дамарі, 28 років, має подвійне громадянство Великої Британії та Ізраїлю. Вона була викрадена 7 жовтня 2023 року зі свого будинку у Кфар-Азі разом із друзями, які досі залишаються в полоні.

• Дорон Штайнбрехер, 31 рік, працює ветеринарною медсестрою. Була захоплена того ж дня в кібуці Кфар-Аза. Її сім’я описує її як віддану тітку, яку обожнюють племінники.

• Ромі Гонен, 24 роки, була взята в заручники на музичному фестивалі Nova. Живе у Кфар Врадім. Її родина розповідає, що вона обожнює танці, подорожі та життя у всіх його проявах.

Ця подія стала одним із важливих етапів у боротьбі за звільнення заручників, викрадених під час нападів 7 жовтня.

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників у Газі. План звільнення заручників набув чинності в неділю, 19 січня 2025 року.