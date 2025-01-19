ХАМАС освободил израильских заложников: что о них известно

Официального подтверждения от израильских властей пока нет, однако Армия обороны Израиля сообщила, что вертолеты ВВС уже готовы оперативно забрать освобожденные заложницы из сектора Газа.

ХАМАС передал трех израильских заложниц — Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорону Штайнбрехер — представителям Международного комитета Красного Креста в районе коридора Нецарим.

Эту информацию сообщает The Times of Israel.

Официального подтверждения от израильских властей пока нет, однако Армия обороны Израиля сообщила, что вертолеты ВВС уже готовы оперативно забрать освобожденные заложницы из сектора Газа. После первичной проверки на военном объекте они будут доставлены в больницы. Родственники передали личные вещи, которые ждут уволенных в вертолетах.

Кого освободили ?

• Эмили Дамари, 28 лет, имеет двойное гражданство Великобритании и Израиля. Она была похищена 7 октября 2023 года из своего дома в Кфар-Аге вместе с друзьями, которые до сих пор остаются в плену.

• Дорон Штайнбрехер, 31 год, работает ветеринарной медсестрой. Была захвачена в тот же день в кибуце Кфар-Аза. Ее семья описывает ее как преданную тетю, которую обожают племянники.

• Роми Гонен, 24 года, была взята в заложники на музыкальном фестивале Nova. Живёт у Кфар Врадим. Ее семья рассказывает, что она обожает танцы, путешествия и жизнь во всех его проявлениях.

Это событие стало одним из важных этапов в борьбе за освобождение заложников, похищенных во время нападений 7 октября.

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. План освобождения заложников вступил в силу в воскресенье, 19 января 2025 года.