Сирський зробив заяву про темпи мобілізації

За словами Сирського, є необхідність у збільшенні кількості особового складу в механізованих бригадах.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який видав розпорядження про заборону переведення у піхоту висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил, водночас сказав, що поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії.

Про це сказав Олександр Сирський в інтервʼю військовому журналісту Андрію Цаплієнку в ефірі телепрограми "ТСН Тиждень".

Зараз тривають заходи щодо зменшення у ЗСУ логістичної складової, забезпечення та обслуговування, але в "розумних межах", зазначив головком.

"Є моє розпорядження, яким заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Однозначно, це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід, яких фактично ніким замінити", – сказав Сирський.

Водночас він визнав, що є потреба в особовому складі на фронті.

"Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу у наших механізованих бригадах, і потреби та можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", – сказав Сирський.

За його словами, штаби знають ці задачі.

"Провели розрахунки. І, звичайно, наша задача не допустити… щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав (кого заборонено переводити у піхоту – ред.), потрапив на фронт", – запевнив Сирський.

Днями Мережу сколихнула новина про переведення фахівців Повітряних Сил та ППО в піхоту. Згодом аналітики DeepState попросили бійців, які зіткнулися з цією проблемою, сповістити їх про це.

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