Певец Парфенюк шокировал подробностями отношений с экс-невестой: собирала компромат и шантажировала

Популярный певец Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, который недавно закрутил новый роман, шокировал подробностями отношений с экс-невестой, блогершей Симбочкой.

Исполнитель в интервью Маше Ефросининой рассказал, что его отношения с бывшей были проблемными. Парфенюк поделился, что начал очень много курить и пить. Когда артист находился в состоянии алкогольного опьянения, Симбочка, по его словам, провоцировала конфликт. Когда начиналась ссора, то блогерша снимала это все на видео. Сейчас Симбочка угрожает Парфенюку, что обнародует ролики.

"У нее есть несколько видео, где я в таком состоянии… пьяный. Я очень сильно курил, очень много пил. Есть момент, где она просто прятала телефон, включала камеру, выводила меня на эмоции, на какой-то конфликт, где я вел себя неадекватно. Я кричал, что-то рассказывал, пьяный бред. Она мне постоянно говорит, что сейчас в Интернете опубликует", - поделился артист.

Илья Парфенюк и Симбочка

Певец говорит, что не понимает таких действий бывшей, мол, если любят, то не будут собирать подобные компроматы. Парфенюк утверждает, что бывшая его постоянно провоцировала: будила пьяного, начинала выяснять отношения и записывала это все на видео. Парфенюк говорит, что не понимал, что происходит. По его словам, он велся на провокацию и мог сказать бывшей немало обидных вещей.

"Логическая цепь у меня не складывается. Ты меня любишь, ты со мной, зачем собирать на меня эти два года какой-то компромат? Чтобы что? Чтобы ты мне его показала, чтобы я не ушел от тебя? Ты меня будешь шантажировать, чтобы я не ушел от тебя? Я тебя не люблю, а теперь ты меня будешь шантажировать этими видео? Там нет ни лица… Она делала это все специально так, чтобы я не видел этого. Просто выводила меня на какой-то бред. Я говорил ей там плохие вещи, потому что я был пьян. Меня будят пьяного и начинают говорить: "Почему ты так ведешь себя?". Я не понимаю, начинаю кричать, что происходит", - говорит певец.

Илья Парфенюк признает, что наговорил бывший немало чего обидного. Певец отметил, что должен был не вестись на ее провокации и его сейчас ничего не оправдывает, в то же время и то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Исполнитель говорит, что тогда был недостаточно сформирован психически. Сейчас артист бы такого не допустил.

Parfeniuk и Симбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

"Была провокация. Хотя я знал, что это снималось еще в начале наших отношений. Она записывала видео, где я был пьян и молол бред. Я до сих пор не понимаю, зачем она это делала. Меня также не оправдывает — я был пьян или нет. Я мог не вестись на эти провокации, но я был еще не до конца сформирован психически, не так себя контролировал, как могу это делать сейчас, немного наговорил. Мне стыдно за это", – добавил артист.

Илья Парфенюк и Симбочка находились в отношениях в течение двух лет. За это время они обручились и стали родителями. Осенью 2024 года пара объявила о разрыве. Впоследствии Симбочка начала обнародовать подробности их отношений. Блогерша рассказала, что Парфенюк не уделял ей достаточно внимания, говорил, что она плохая женщина. После их разрыва исполнитель якобы через два месяца прекратил финансово помогать дочери, очень редко к ней приезжает и не интересуется ее делами.

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