Экс-невеста Парфенюка шокировала подробностями их разрыва и его отношением к 9-месячной дочери

Экс-невеста украинского певца Parfeniuk, настоящее имя которого Илья Парфенюк, поделилась подробностями их разрыва и рассказала о его общении с 9-месячной дочерью.

Пара объявила, что не вместе, в ноябре прошлого года. Тем не менее, они остаются родителями для их совместной дочери Софии. Девочке сейчас девять месяцев. Как рассказала бывшая невеста исполнительница – блогерша Симбочка – сейчас она самостоятельно обеспечивает дочь. Правда, артист все же первые два месяца помогал и привозил игрушки.

"Помогал первые два месяца. Он оплачивал няню и два раза покупал Софийке игрушки. Он сказал, что будет давать тысячу долларов на дочь, но эти деньги мне не поступали. Но он привозил игрушки, приезжал. Вообще мы договорились, чтобы он оплачивал одну няню. Одну – я, одну – он. Но сейчас мы немного рассорились. Мы друг друга заблокировали", — рассказала Симбочка для "Люкс ФМ".

Parfeniuk и его бывшая невеста

Блогерша говорит, что в последний раз Илья Парфенюк виделся с дочерью до его поездки в Буковель с новой девушкой. Делами Софийки артист не интересуется. После разрыва с невестой исполнитель лишь трижды писал Симбочке по поводу их дочери. Блогерша убеждена, что у ее бывшего сейчас просто нет на это времени из-за работы и новых отношений.

"До поездки в Буковель, он приехал и 40 минут с ней побыл. Он узнает ее дела, когда приезжает. За три месяца он мог написать три раза: "Как там Софийка?". Я ему сама навязываюсь, если ты меня ненавидишь, так напиши няне. Сказал, что будет звонить няне, но пока что не было связи", - говорит блогерша.

Также Симбочка высказалась и о разрыве с Parfeniuk. Блогерша говорит, что певец назвал ее "плохой женщиной", потому и ушел. Сначала она и сама была убеждена, что их отношения прекратились из-за нее. Сейчас Симбочка считает, что Илья Парфенюк просто "недостаточно нагулялся".

Parfeniuk и его бывшая невеста / Фото: instagram.com/simbochkka

"Я не смогла быть той девушкой, которая уберегла семейный очаг дома. Я говорила, что ты тоже должен что-то делать. Между нами была агрессия, мы очень сильно ссорились. Я пыталась что-то спасти. Он сказал, что я плохая как женщина, семейная женщина – я никакая. Сейчас я понимаю, что причина в другом. Он еще не нагулялся. Я сомневаюсь, что во время отношений у него появилась другая", - говорит блогерша.

Напомним, недавно стало известно, что Илья Парфенюк закрутил новый роман. Произошло это спустя два месяца после его разрыва с невестой.

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