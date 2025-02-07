Актер-военный Девизоров ошеломил причиной развода с бывшей: "Трудно переживал"

Пара была в браке в течение двух лет.

Звезда "Перших ластівок", актер-военный Максим Девизоров впервые рассказал о разводе с актрисой Светланой Гордиенко после двух лет брака.

Девизоров отметил, что разрыв отношений с коллегой был очень болезненным периодом. Он признался, что положить конец браку пришлось из-за предательства со стороны бывшей супруги. В результате пережитый опыт подтолкнул Максима к созданию нового спектакля "І в горі, і в радості". По словам звезды, его сюжет тесно переплетен с его личной жизнью. Но в то же время содержит и вымышленные элементы.

Светлана Гордиенко и Максим Девизоров / Фото: instagram.com/devizorov

"Я решил поработать с событием, которое меня просто вынесло в свое время – известие о разводе и предательстве от девушки, которую я на тот момент любил. Поэтому в пьесе есть моменты, взятые из жизни, но также есть место и художественной выдумке. Трудно переживал развод. Как видите, пока жив", — рассказал актер в интервью УНІАН.

Напомним, через месяц после новости о разводе Максима Девизорова и Светланы Гордиенко актриса сообщила о пополнении в ее семье. Артистка родила сына Иосифа. Кто стал отцом ребенка – знаменитость тщательно держит в тайне.