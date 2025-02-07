Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Группа Kalush Orchestra оскандалилась отказом поддержать сбор средств для ВСУ

Группа Kalush Orchestra оскандалилась отказом поддержать сбор средств для ВСУ

Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ / Фото: instagram.com/kalush.official

В Сети появилась переписка волонтера с представителями музыкантов.

Победитель "Евровидения-2022" украинская группа Kalush Orchestra оказалась в эпицентре скандала.

Дело в том, что группа отказалась распространить информацию о сборе средств на помощь ВСУ. Об этом сообщила в Instagram блогерша Алина Солнцева. Именно она стала инициатором сбора на дрон "Дзиґа" для украинских бойцов. Она при этом решила разыграть гитару с автографами Kalush Orchestra, которую купила у музыкантов во время аукциона в Валенсии. И соответственно обратилась к группе с просьбой дать огласку.

Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ / ©
Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ

В ответ Алина получила отказ. Представители музыкантов отметили, что "группа не публикует и не распространяет информацию о сборах, которые касаются оружия". Это возмутило не только блогершу, но и украинцев и звезд украинского шоу-бизнеса, которые регулярно помогают армии.

Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ / ©
Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ

Например, группа "Курган & Agregat" раскритиковала Kalush Orchestra за позицию и напомнила, что оружие помогает защищать сотни тысяч украинцев.

"Мы, Kalush Orchestra, зарабатываем деньги на украинцах, но не поможем им даже репостом! Потому что дрон – это оружие, которое защищает украинскую нацию от уничтожения. Мое мнение: почему-то вообще не удивлен", — высказался участник коллектива Амил Насиров.

Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ / ©
Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ

Так же его брат, который выступает с ним в дуэте, Рамил Насиров пристыдил победителей "Евровидения-2022": "Это п*зда. Кто-то должен вас защищать, ваших родных, дома... Каждый день гибнут лучшие украинцы, молодые парни и девушки, чтобы вы выпускали свои песни, а помогать стране н*х*й нужно? Самое интересное, что там разыгрывается гитара с их автографами. И они даже это не зарепостили. Получается, что вы и не помогали никогда украинской армии, если не сбрасывались на оружие. Странная политика не присоединяться к сбору на оружие, которое помогает защищаться от оккупантов".

Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ / ©
Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ

В свою очередь, украинцы в комментариях тоже не скрывали своего разочарования:

  • Забыли благодаря кому выиграли "Евровидение" и получили эту славу. Благодаря нашим ребятам, которых, к сожалению, нет в живых
  • Они и сами могли бы открыть "банку" и помочь воинам. Особенно тем, кто находится в горячих точках. Просить бы не пришлось, но, наверное, им это неинтересно, к сожалению
  • Очередное дно пробито…

Напомним, актер Брэд Питт впервые после скандального развода обратился к экс-жене Анджелине Джоли и намекнул на примирение ради одной цели.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация