Группа Kalush Orchestra оскандалилась отказом поддержать сбор средств для ВСУ

Победитель "Евровидения-2022" украинская группа Kalush Orchestra оказалась в эпицентре скандала.

Дело в том, что группа отказалась распространить информацию о сборе средств на помощь ВСУ. Об этом сообщила в Instagram блогерша Алина Солнцева. Именно она стала инициатором сбора на дрон "Дзиґа" для украинских бойцов. Она при этом решила разыграть гитару с автографами Kalush Orchestra, которую купила у музыкантов во время аукциона в Валенсии. И соответственно обратилась к группе с просьбой дать огласку.

Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ

В ответ Алина получила отказ. Представители музыкантов отметили, что "группа не публикует и не распространяет информацию о сборах, которые касаются оружия". Это возмутило не только блогершу, но и украинцев и звезд украинского шоу-бизнеса, которые регулярно помогают армии.

Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ

Например, группа "Курган & Agregat" раскритиковала Kalush Orchestra за позицию и напомнила, что оружие помогает защищать сотни тысяч украинцев.

"Мы, Kalush Orchestra, зарабатываем деньги на украинцах, но не поможем им даже репостом! Потому что дрон – это оружие, которое защищает украинскую нацию от уничтожения. Мое мнение: почему-то вообще не удивлен", — высказался участник коллектива Амил Насиров.

Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ

Так же его брат, который выступает с ним в дуэте, Рамил Насиров пристыдил победителей "Евровидения-2022": "Это п*зда. Кто-то должен вас защищать, ваших родных, дома... Каждый день гибнут лучшие украинцы, молодые парни и девушки, чтобы вы выпускали свои песни, а помогать стране н*х*й нужно? Самое интересное, что там разыгрывается гитара с их автографами. И они даже это не зарепостили. Получается, что вы и не помогали никогда украинской армии, если не сбрасывались на оружие. Странная политика не присоединяться к сбору на оружие, которое помогает защищаться от оккупантов".

Скандал Kalush Orchestra из-за их отказа поддержать сбор для ВСУ

В свою очередь, украинцы в комментариях тоже не скрывали своего разочарования:

Забыли благодаря кому выиграли "Евровидение" и получили эту славу. Благодаря нашим ребятам, которых, к сожалению, нет в живых

Они и сами могли бы открыть "банку" и помочь воинам. Особенно тем, кто находится в горячих точках. Просить бы не пришлось, но, наверное, им это неинтересно, к сожалению

Очередное дно пробито…

Напомним, актер Брэд Питт впервые после скандального развода обратился к экс-жене Анджелине Джоли и намекнул на примирение ради одной цели.

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