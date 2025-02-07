Повторное наступление России из Беларуси на Киев: что сказал Зеленский и о чем предупреждает эксперт

Весной, летом или осенью глава Кремля Путин будет размещать военные силы на территории Беларуси — об этом в общении с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это не просто риторика очередная. Вы увидите весной, летом или осенью он будет размещать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, а может и США, будут говорить, что это запугивание. Это запугивание Польши, запугивание Литвы и других Балтийских партнеров", — сказал Владимир Зеленский.

Судя по словам президента Украины, вопрос о вероятности повторного наступления с территории Беларуси остается открытым, потому как Путин снова хочет втянуть в войну Беларусь.

Насколько высока вероятность наступления из Беларуси и снова ли целью оккупантов станет Киев — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал собственное мнение военный эксперт Олег Жданов.

"Агрессия со стороны Российской Федерации через Беларусь вполне вероятна", — говорит эксперт.

И продолжает: "Дело в том, что сегодня они рассматриваются как союзные государства. Там есть пункт о том, что в случае нападения на одну из стран, другая должна вступить в войну на стороне этой страны. Если сейчас Госдума ратифицирует этот договор, то у Путина будут юридические основания заставлять Лукашенко принять участие в этой войне. Я думаю, что Лукашенко будет сопротивляться до последнего, но воспользоваться белорусским вооружением, белорусской территорией Путин вполне может".

По данным открытых источников, вооруженные силы Беларуси составляют по разным оценкам от 48 тыс. военнослужащих, еще около 290 тысяч находятся в запасе.

"Но Лукашенко не может предотвратить "вымывание" кадрового состава из действующей армии. Российские вербовщики отбирают желающих подписать контракт как из действующих военнослужащих, так и среди резервистов. Таких желающих становится все меньше, но они есть", — говорит Жданов.

Есть ли угроза Беларуси для Украины и Балтийских стран — на этот вопрос Жданов ответил нам так: "Появилась новость, что сухогруз с российской техникой и вооружением выгружается в Калининграде. Это значит, что эта техника не поедет на восточный фронт, на нашу территорию, а будет накапливаться в Калининградском округе. А это уже прямая угроза Сувалкскому коридору (территория Литвы и Польши, расположенная между Беларусью и Калининградской областью РФ — Ред.)".



Резюмируя, он говорит: "Вполне вероятно, что Путин и дальше будет напрягать ситуацию и таким образом давить в первую очередь на европейские страны".



Какая угроза для Украины



По словам украинских пограничников, часть украинско-белорусской границы — это болота. Но, конечно, они там не повсюду.



Олег Жданов касательно безопасности границ Украины высказался так: "Еще во времена Второй мировой войны, когда развитие получило танкостроение, появился такой термин как танкоопасные направления. Я вполне допускаю, что даже там, где есть болота на украинско-белорусской границе, там могут быть участки с твердой почвой, которые позволят пройти тяжелой технике. Танкоопасные направления — это очень серьезное понятие, оно входит в организацию боевых действий".



Может ли Киев снова быть целью наступления



На этот вопрос Жданов ответил так: " Пока мы воюем с Россией, Киев всегда будет для них целью №1. Еще с древних времен известно, что падение столицы всегда считалось как большая часть победы. Есть вероятность того, что Киев может стать объектом очередной атаки, хотя она может быть равна и нулю".

Ранее сообщалось о том, что Беларусь начинает проверку боеготовности войск.

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