В Украине снова подорожают яйца: эксперт назвал точный период

Приблизительно через неделю-две до Пасхи, то есть до 20 апреля, украинцам стоит ожидать удорожания яиц.

Такой прогноз сделал аналитик ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, передает УНИАН.

Гопка отметил, что сегодня средняя стоимость яиц варьируется в диапазоне от 62 до 68 грн за десяток. В некоторых местах стоимость может быть ниже 58 грн.

"Цены на яйца неожиданно немного откатились назад после Нового года, скорее всего, потому, что в Украине нет сильных перебоев с электроснабжением, и температура воздуха в течение последнего месяца была преимущественно плюсовая, а потому затраты на производство были не столь существенными", — отметил он.

Второй фактор, по его словам, мог повлиять на стоимость яиц – увеличение предложения, поскольку в прошлом году началось возобновление производства.

"Если сравнить 2023 и 2024 годы, то в прошлом году производство выросло на 0,7%. Это довольно неплохой показатель. Возобновление производства, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2025 году", – добавил он.

По словам эксперта, яйца могут вырасти в цене перед Пасхой из-за большого спроса.

Напомним, годовая инфляция в Украине за прошедший год выросла на 12%, в том числе в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье 2024 года повысились, на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

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