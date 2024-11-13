Куриные яйца снова подорожают: эксперт сказал, когда именно

В первой половине ноября 2023 года средняя стоимость десятка яиц составляла около 61 грн, а теперь их можно приобрести в среднем за 63 грн, а с более изысканной упаковкой цена может достигать 70-72 грн.

Об этом сообщил в эфире "Украинского радио" эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Эксперт назвал несколько причин удорожания:

Повышение себестоимости из-за роста цен на комбикорм: в этом году из-за неурожайности и меньших объемов зерновых (кукурузы в частности), стоимость корма возросла, что повысило расходы на содержание птиц на фабриках.

Сезонное влияние: с начала холодов уменьшается производство яиц в домохозяйствах, что снижает общее предложение яиц на рынке и стимулирует рост цен.

Ожидается, что в преддверии зимних праздников спрос на яйца традиционно вырастет, что может привести к дальнейшему повышению цен, скорее всего, до уровня 70+ грн за десяток.

Ранее сообщалось, что в украинских магазинах и рынках существенно взлетели цены на яйца.

Читайте также: