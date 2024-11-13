Курячі яйця знову здорожчають: експерт сказав, коли саме 

На українському ринку яєць спостерігається певна динаміка цін через різні економічні та сезонні фактори.

У першій половині листопада 2023 року середня вартість десятка яєць становила близько 61 грн, а тепер їх можна придбати в середньому за 63 грн, а з більш вишуканим пакуванням ціна може сягати 70-72 грн.

Про це повідомив в етері "Українського радіо" експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

Експерт назвав декілька причин здорожчання:

Підвищення собівартості через зростання цін на комбікорм: цього року через неврожайність і менші обсяги зернових (кукурудзи зокрема), вартість корму зросла, що підвищило витрати на утримання птахів на фабриках.

Сезонний вплив: від початку холодів зменшується виробництво яєць у домогосподарствах, що знижує загальну пропозицію яєць на ринку й стимулює зростання цін.

Очікується, що напередодні зимових свят попит на яйця традиційно зросте, що може призвести до подальшого підвищення цін, ймовірно, до рівня 70+ грн за десяток.

Раніше повідомлялося, що в українських магазинах і на ринках суттєво злетіли ціни на яйця.

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