Умєров відреагував на чутки про зміну пріоритетів України у війні

Міністр оборони України Рустем Умєров спростував інформацію про те що Київ нібито надає пріоритет питанням безпеки над поверненням своїх територій.

Про це повідомило видання Reuters.

Умєров підкреслив, що відновлення територіальної цілісності залишається метою України.

"Територіальна цілісність є частиною наших цінностей", — заявив міністр.

Умєров назвав твердження про зміну пріоритетів України у війні — це "неправда та частина зусиль російської пропаганди".

"Нашим пріоритетом, як і раніше, є захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України", - додав він

Зазначимо, що раніше NYT з посиланням на джерела повідомило, що Україна може зосередитися на гарантіях безпеки, а не на питаннях територіальної цілісності.

Нагадаємо, Умєров заявив, що Україна має продовжити мобілізацію 2025 року, щоб тримати оборону.

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