Буферна зона і введення іноземних військ до України: Жданов оцінив, чи можливо це

Новообраному президенту США Дональду Трампу навряд чи вдасться вмовити Велику Британію на введення військ до України.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Главреду".

Варто зазначити, що після перемоги Трампа у медіа з'являється інформація щодо його ймовірних мирних планів щодо закінчення війни в Україні. Одна з них - створення буферної зони між ЗСУ військами Росії, де мали б розмістити європейські та британські війська.

Втім, Жданов вважає, що сподіватись на цей сценарій марно зараз. За його словами, зараз Британія все ще не надала дозвіл на удари далекобійним озброєнням вглиб території РФ. Саме тому говорити про щось більше, як от перекидання 10-тисячного британського війська на лінію розмежування до Україну, немає сенсу.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп робив нову заяву про закінчення війни в Україні. Зокрема, він заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.

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