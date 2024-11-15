Ворог влаштовує нічні штурми на Куп’янському напрямку: комбат описав ситуацію

Російським військам не вдалося виконати своє попереднє завдання – до 1 листопада вийти та закріпитися в Куп'янську-Вузловому.

Українські війська на Куп'янському напрямку продовжують відбивати атаки російських загарбників. Окупанти почали йти у штурми вночі і не зважають на негоду.

Про це командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОМБР Юрій Федоренко повідомив у ефірі "Еспресо".

Комбат описав ситуацію на Куп’янському напрямку.

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"Продовжується активна робота щодо відбиття атак противника. Ворог тепер вдається до штурмових дій не лише в умовах сутінків або на світанку, але активно використовує нічний час і несприятливі погодні умови", – розповів Федоренко.

Так, у ніч проти 15 листопада бійці батальйону "Ахіллес" на вузькому відтинку фронту ліквідували понад 20 російських загарбників, що свідчить про високу інтенсивність атак.

Загалом Сили оборони України на цьому відтинку щодня знищують не менше 100 окупантів. Це суттєво знижує можливості ворога виконувати бойові завдання.

"Наприклад, на одній посадці, де вже опало листя, ми пролітали дроном і нарахували 139 тіл окупантів. Це сталося протягом певного часу, але територія щільно всіяна їхніми тілами. І попри це противник продовжує атакувати", – зауважив Федоренко.

За його словами, ворогу не вдалося виконати своє попереднє завдання – до 1 листопада вийти та закріпитися в Куп'янську-Вузловому. Тепер ці терміни перенесено на початок 2025 року.

"Чи зможе противник досягти своєї мети? За моїми переконаннями, з підтримкою української нації – ні", – сказав комбат.

Зауважимо, військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає великою ймовірність, що війська РФ зможуть захопити два українські міста до кінця року – Куп’янськ та Курахове.

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