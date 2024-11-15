Курахове під загрозою оточення: експерт проаналізував ситуацію

Курахове перебуває під серйозною загрозою, і ситуація в місті стає дедалі напруженішою.

Про це розповів ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак в інтерв'ю OBOZ.UA.

Ступак оцінює ймовірність оточення Курахового на 60-70% і вважає, що місто може бути втрачено в найближчі 20-30 днів.

"Росіяни бачать – ага! Тут може бути результат! Тому навалімось сюди, досягнемо результату, а потім будемо допомагати на інших напрямках. Це примітивний підхід, але все-таки він працює", - заявив експерт.

Він додав, що ворог зараз зосередиться на Кураховому, адже тут можна досягти швидкого результату, а за такими досягненнями завжди стоять звання, погони, посади та нагороди, на які росіяни надзвичайно ласі.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомляли, що ворогу залишилось менш ніж 6 км, щоб замкнути оточення ЗСУ на південь від Курахового.

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