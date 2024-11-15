РФ може захопити два українські міста до кінця року: експерт назвав їх

Експерт акцентував, що для Путіна "Курщина все ж таки ближча", однак попередив про загрозу для двох українських міст.

Російські війська не захоплять жодного обласного центру України до кінця 2024 року. Однак із великою ймовірністю ворог може окупувати два менші міста на сході.

Таку думку військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак висловив у інтерв’ю Oboz.ua.

Експерт відповів на запитання, чи не було б красивим новорічним подарунком для президента РФ Володимира Путіна захоплення одного з обласних центрів України. Ступак оцінив таку небезпеку.

"Може бути усе, що завгодно, але Курщина для нього все ж таки ближча. Як би він не хизувався, що, мовляв, "мы освободим потом, для нас Донецк важнее", вже наступного дня після того, як він це сказав, в Росії "по сусекам" почали збирати солдатів для того, аби зупинити просування ЗСУ в Курській області. Тобто, з одного боку, риторика про те, що не потрібен нам цей Курський регіон, а з іншого – звільняймо швидко-швидко. Це така собі бравада", – висловився військовий експерт.

Водночас він висловив переконання, що до кінця року російські війська не захоплять жодного українського обласного центру.

"Запоріжжя? Ні. Харків? Ні. Але якщо говорити про менші міста, то Куп’янськ, на жаль, можуть захопити з великою ймовірністю, Курахове – теж", – зауважив Ступак.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомляли, що ворогу залишилось менш ніж 6 км, щоб замкнути оточення ЗСУ на південь від Курахового.

Щодо Куп’янська, то 13 листопада росіяни спробували вдертися до міста, вони здійснили чотири хвилі штурмів, але всі атаки були відбиті.

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