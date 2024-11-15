Туристку вбила блискавка на очах у чоловіка під час відпустки (фото)

Вони йшли перуанськими горами, коли сталося нещастя.

Жінка трагічно загинула на очах у свого чоловіка після того, як її вдарила блискавка під час гірського походу.

Про це повідомляє LADbible.

Аргентинська пара відпочивала в Червоній долині, частині перуанського регіону Куско, коли сталося погодне лихо.

32-річна Габріела Басалло миттєво загинула на очах у свого чоловіка, Самуеля Андреса Сьєрри, який, як повідомляється, отримав серйозні травми в результаті інциденту.

За повідомленням поліції, у вівторок, 12 листопада, поліція знайшла тіло Габріели з опіками, отриманими в результаті нещасного випадку.

Габріела Басалло / Фото: NewsX

Пара подорожувала мальовничим регіоном південноамериканської країни, який може похвалитися горами помаранчевого і червоного кольорів.

За повідомленням місцевих ЗМІ про смерть молодої жінки з Буенос-Айреса, яка також була матір'ю 10-річного хлопчика, повідомив гід Ефраін Замора Галіндо. Кажуть, що пара спускалася з гори, коли в Габріелу влучила блискавка.

Габріела з чоловіком / Фото: NewsX

Самуеля швидко доправили до лікарні для надання медичної допомоги, а тіло Габріели відвезли до моргу для розтину. Прокуратура розслідує цю подію.

Галіндо також розповів, що Червона долина відома своїм рельєфом і непередбачуваною погодою, в регіоні "часто випадають снігопади і дощі".

Нагадаємо, у Києві загинула дівчина після падіння з висоти. Вона впала на дах прибудови та померла на місці.

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