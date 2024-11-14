На Одещині чоловік вбив, а тоді спалив тіло односельчанина

У лісополосі на території Балтської ОТГ було виявлено понівечене та обгоріле тіло людини.

Про подробиці справи повідомили у поліції Одеської області.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що вбито 49-річного жителя одного з населених пунктів Балтської територіальної громади. За попереднім висновком судового-медичного експерта, смерть чоловіка настала від отриманої проникаючої колото-різаної рани грудей з ушкодженням серця.

"Було встановлено, що напередодні скоєння злочину додому до вбитого приходив раніше судимий 29-річний односельчанин. Чоловіки разом вживали алкогольні напої, після чого між ними виникла сварка. Під час суперечки гість завдав товаришу удар ножем у груди, від якого той загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Щоб приховати сліди злочину, правопорушник вивіз тіло до лісового масиув, де понівечив його і підпалив.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, на Волині чоловік застрелив свою знайому з батьківської рушниці.

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