РФ может захватить два украинских города до конца года: эксперт назвал их

Эксперт акцентировал, что для Путина "Курщина все же ближе", однако предупредил об угрозе для двух украинских городов.

Российские войска не захватят ни один областной центр Украины до конца 2024 года. Однако с большой вероятностью враг может оккупировать два города поменьше на востоке.

Такое мнение военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак высказал в интервью Oboz.ua.

Эксперт ответил на вопрос, не был ли бы красивым новогодним подарком для президента РФ Владимира Путина захват одного из областных центров Украины. Ступак оценил такую опасность.

"Может быть все, что угодно, но Курщина для него все же ближе. Как бы он ни кичился, что, мол, "мы освободим потом, для нас Донецк важнее", уже на следующий день после того, как он это сказал, в России "по сусекам" начали собирать солдат для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области. То есть, с одной стороны, риторика о том, что не нужен нам этот Курский регион, а с другой – давайте освобождать быстро-быстро. Это этакая бравада", – высказался военный эксперт.

В то же время он убежден, что до конца года российские войска не захватят ни одного украинского областного центра.

"Запорожье? Нет. Харьков? Нет. Но если говорить о меньших городах, то Купянск, к сожалению, могут захватить с большой вероятностью, Курахово – тоже", – заметил Ступак.

Напомним, аналитики Deep State сообщали, что врагу осталось менее 6 км, чтобы замкнуть окружение ВСУ к югу от Курахово.

Что касается Купянска, то 13 ноября россияне попытались ворваться в город, они совершили четыре волны штурмов, но все атаки были отбиты.

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