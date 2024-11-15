Трамп не припинить допомогу Україні "натиснувши перемикач" — МЗС Чехії

Очільник МЗС Чехії не вірить у раптове припинення американської допомоги Україні після приходу до влади Дональда Трампа.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський переконаний, що новообраний президент США Дональд Трамп не буде раптово зупиняти допомогу для України.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Ліпавський зазначив, що за будь-яких умов Трамп вимагатиме від Європи більшого внеску у власну безпеку.

"Ми не знаємо, як буде чи не буде продовжуватися американська допомога Україні. Не буде так, що Дональд Трамп натисне на перемикач, і наступного дня Україна взагалі нічого не отримає", — сказав він.

Ліпавський додав, що залишається оптимістом, навіть якщо заяви республіканців і Трампа щодо України є розмитими.

"Коли я дивлюся на те, що Дональд Трамп говорить про Китай, про Іран, про безпеку на Близькому Сході, як він говорить про Північну Корею, мені було б дивно, якби Росія ще не була включена в цей пазл", — сказав він.

Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.

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