Трамп не прекратит помощь Украине "нажав переключатель" — МИД Чехии

Глава МИД Чехии не верит во внезапное прекращение американской помощи Украине после прихода к власти Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский убежден, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не внезапно будет останавливать помощь для Украины.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Липовский отметил, что при любых условиях Трамп потребует от Европы большего вклада в собственную безопасность.

"Мы не знаем, как будет или не будет продолжаться американская помощь Украине. Не будет так, что Дональд Трамп нажмет на переключатель, и на следующий день Украина вообще ничего не получит", — сказал он.

Липовский добавил, что остается оптимистом, даже если заявления республиканцев и Трампа относительно Украины размыты.

"Когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", — сказал он.

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне.

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