Ціни на моркву в Україні б'ють рекорди - і це ще не кінець

Вартість моркви в Україні досягла 18-25 грн/кг через активні закупівлі оптовиками та населенням. Ціни вже в 3,3 рази вищі, ніж торік, і можуть продовжити зростання.

Про це пише EastFruit.

Сьогодні фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 18-25 грн/кг ($0,16-0,22/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Однак галузеві експерти наголошують, що тенденція зростання цін відзначається виключно у сегменті моркви високої якості, яку закуповують для закладення у сховища.

За даними аналітиків, наразі ціни на якісну моркву в Україні вже в середньому в 3,3 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни на моркву за умови збереження сучасних темпів збуту.

Раніше стало відомо, що в Україні чотири тижні поспіль триває зростання ціни на тепличні огірки. Однією з причин такої ситуації стало суттєве скорочення пропозиції огірків з місцевих господарств.

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