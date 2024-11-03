27-річна акторка Глоя Грейс Морец здійснила камінгаут

Американська акторка та модель Глоя Грейс Морец публічно здійснила камінгаут.

Про свою гомосексуальну орієнтацію 27-річна знаменитість розповіла в Instagram. Зокрема, зірка Голлівуду підтримала кандидатку в президенти США Камалу Гарріс. Глоя Грейс Морец зазначила, що голосує за демократку, адже переконана, що вона зможе захистити її права, як представниці ЛГБТК+ спільноти.

Глоя Грейс Морец / Фото: Associated Press

"Я проголосувала достроково і голосувала за Камалу Гарріс. На кону цих виборів так багато стоїть. Я вважаю, що уряд не має права на моє тіло як жінки, і що рішення щодо мого тіла повинні приймати тільки я та мій лікар. Камала Гарріс захистить нас. Я вірю у необхідність правового захисту, який захищає ЛГБТК+ спільноту, як лесбійка. Нам потрібен захист у цій країні і мати доступ до медичного обслуговування, якого ми потребуємо і на яке заслуговуємо", - повідомила акторка.

Зазначимо, раніше Глоя Грейс Морец перебувала в стосунках із Брукліном Бекхемом, сином дизанейрки Вікторії та футболіста Девіда. Наразі про особисте життя артистки мало що відомо. Однак ходять чутки, що від 2018 року Морец зустрічається з моделлю Кейт Гаррісон.

Глоя Грейс Морец / Фото: Associated Press

До речі, двоє з чотирьох братів акторки є гомосексуалами. Сама ж акторка завжди підтримувала ЛГБТК+ спільноту та публічно заявляла, що не збирається миритися з гомофобією.

Нагадаємо, нещодавно донька української продюсерки Олени Мозгової здійснила камінгаут. Зоя Мозгова також показала свою обраницю.

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