34-річна Марго Роббі вперше стала мамою

В артистки народився малюк ще в жовтні.

Австралійська акторка та продюсерка Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі "Барбі", вперше стала мамою.

Як пише видання Daily Mail, в 34-річної артистки та її чоловіка, британського кінопродюсера Тома Акерлі, народився первісток, а саме синочок. Малюк нібито з'явився на світ ще 17 жовтня, однак пара ретельно це приховувала.

Загалом, наразі ані Марго, ані Том не дають публічних коментарів та не підтверджують новини про народження сина. Тим не менш, акторку востаннє бачили на публіці 13 жовтня. Окрім того, нещодавно Акерлі заскочили в магазині, коли той купував підгузки та ігристе, ймовірно, щоб відсвяткувати народження первістка.

Марго Роббі та Том Акерлі / Фото: Associated Press

Зазначимо, Марго Роббі перебуває в стосунках із кінопродюсером Томом Акерлі від 2013 року. Пара одружилася 2016-го, а в липні цього року артистка оголосила, що вагітна первістком.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Ед Вествік повідомив, що вперше стане батьком. Дружина знаменитості - акторка Емі Джексон – вагітна.

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