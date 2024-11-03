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Яблучні млинці: рецепт смачного сніданку

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
131 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
346
Час на прочитання
1 хв
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Яблучні млинці: рецепт смачного сніданку

Яблучні млинці / Фото: Credits

Особливість приготування млинців у тому, що яблука додаються просто в тісто. Тонкі ароматні млинчики сподобаються як дорослим, так і дітям.

Вам знадобляться борошно, молоко, яйця, цукор, олія і яблука. Подайте млинці з медом, сметаною або варенням.

Інгредієнти

молоко
100 мл
борошно пшеничне
180 г
яйце куряче
2 шт.
яблуко
2 шт.
цукор
2 ст. л.
олія
2 ст. л.
сіль
щіпка
  1. Яблука очистьте від шкірки та серцевини. Натріть на великій тертці.
  2. В мисці з'єднайте яйця, цукор, сіль і збийте віничком. Влийте тепле молоко, олію та всипайте частинами борошно, безперервно перемішуючи тісто. Додайте яблука і за допомогою занурювального блендера збийте тісто до однорідності. Залиште на 10 хвилин.
  3. Розігрійте сковороду, змастіть олією. Налийте до неї ополоником тісто і розподіліть його по всій поверхні. Випікайте на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.

Поради:

  • В тісто можна додати ванільний цукор або корицю.
  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

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