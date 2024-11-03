Яблучні млинці: рецепт смачного сніданку

Особливість приготування млинців у тому, що яблука додаються просто в тісто. Тонкі ароматні млинчики сподобаються як дорослим, так і дітям.
Вам знадобляться борошно, молоко, яйця, цукор, олія і яблука. Подайте млинці з медом, сметаною або варенням.
Інгредієнти
- молоко
- 100 мл
- борошно пшеничне
- 180 г
- яйце куряче
- 2 шт.
- яблуко
- 2 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- щіпка
- Яблука очистьте від шкірки та серцевини. Натріть на великій тертці.
- В мисці з'єднайте яйця, цукор, сіль і збийте віничком. Влийте тепле молоко, олію та всипайте частинами борошно, безперервно перемішуючи тісто. Додайте яблука і за допомогою занурювального блендера збийте тісто до однорідності. Залиште на 10 хвилин.
- Розігрійте сковороду, змастіть олією. Налийте до неї ополоником тісто і розподіліть його по всій поверхні. Випікайте на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.
Поради:
- В тісто можна додати ванільний цукор або корицю.
- Молоко використовуйте будь-якої жирності.
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