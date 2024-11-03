34-летняя Марго Робби впервые стала мамой

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби, которая сыграла главную роль в фильме "Барби", впервые стала мамой.

Как пишет издание Daily Mail, у 34-летней артистки и ее мужа, британского кинопродюсера Тома Акерли, родился первенец, а именно сынишка. Малыш якобы появился на свет еще 17 октября, однако пара тщательно это скрывала.

В общем, ни Марго, ни Том не дают публичных комментариев и не подтверждают новости о рождении сына. Тем не менее, актрису последний раз видели на публике 13 октября. Кроме того, недавно Акерли застали в магазине, когда тот покупал подгузники и игристое, вероятно, чтобы отпраздновать рождение первенца.

Марго Робби и Том Акерли / Фото: Associated Press

Отметим, Марго Робби находится в отношениях с кинопродюсером Томом Акерли с 2013 года. Пара поженилась в 2016-м, а в июле этого года артистка объявила, что беременна первенцем.

Напомним, недавно американский актер Эд Вествик сообщил, что впервые станет отцом. Жена знаменитости – актриса Эми Джексон – беременна.

Читайте также: