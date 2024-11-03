Експерт розповів у чому секрет успіхів російських окупантів на фронті

Основними чинниками тактичних успіхів російських військ є їхня перевага в повітрі та значна вогнева міць.

Таку думку висловив у ефірі телеканалу FREEДОМ військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

“Є зовнішні чинники, які впливають на тактичні успіхи російських окупаційних військ. Перший — тотальна перевага в повітрі, тобто Росія з використанням повітряно-космічних сил може фактично безперешкодно завдавати ударів поза зоною дії української протиповітряної оборони по пунктах постійної дислокації, укріпрайонах Збройних сил України з використанням ФАБ і КАБ”, — сказав він.

Снєгирьов зазначив, що росіяни збільшили дальність фугасних і коригованих авіабомб до 60 км, а новітня зброя "Гром-Е1" має дальність понад 100 км. За останні два місяці зросла інтенсивність ударів ПКС РФ, і російські війська мають вогневу перевагу 1 до 3, незважаючи на поставки снарядів для ЗСУ з ЄС та Чехії. За його словами, це фактори, що впливають на тактичні успіхи окупантів.

Аналітик уточнив, що успіхи російських військ мають лише тактичний характер, оскільки справжній оперативний прорив передбачав би просування на понад 30 км, чого окупанти не досягли. Він також зазначив, що повільна військова допомога від партнерів, зокрема США, які виконали свої обіцянки лише на 10%, обмежує можливості України.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські дрони атакували Київ, уламки впали в Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах.

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