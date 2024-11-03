Лубінець вимагає списки військовополонених, яких РФ готова терміново повернути

РФ гальмує процеси обміну військовополоненими, використовуючи його як метод впливу на українське суспільство.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Як омбудсман України бажаю отримати від уповноваженої з прав людини у РФ усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути", - написав Лубінець.

З його слів, нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна нібито не дає згоду, щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому уповноважений ВРУ з прав людини звернувся до своєї російської колеги, щоб отримати ці списки з громадянами України.

Омбудсман наголосив, що Україна завжди готова приймати всі списки і всіх своїх громадян.

"Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права! Зазвичай же гальмує ці процеси РФ. І використовує це як метод впливу на українське суспільство!" - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України з ворожого полону 18 жовтня вдалося звільнити ще 95 українських захисників.

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