Здорожчання триває: в Україні зростає ціна на огірки

В Україні чотири тижні поспіль триває зростання ціни на тепличні огірки. Однією з причин такої ситуації стало суттєве скорочення пропозиції огірків з місцевих господарств.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зазначили, що місцевим фермерам до кінця сезону вдається підвищувати ціни на цю продукцію практично щодня.

Так, станом на 1 листопада, виробники відвантажували тепличні огірки від 90 до 115 грн/кг ($2,18-2,79/кг) залежно від якості та обсягів партії, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

Аналітики додали, що наразі багато комбінатів вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації, тоді як решта господарств пропонує цю продукцію лише невеликими партіями.

"Тим часом попит на огірки на внутрішньому ринку України залишається досить високим, що й провокує стрімке зростання цін", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що зараз тепличним комбінатам вдається продавати огірки вже в середньому на 57% дорожче, ніж в аналогічний період попереднього року. Гравці ринку зауважили, що не виключають ймовірності подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефект перенесення девальвації гривні.

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